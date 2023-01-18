Читатели The Times заявили о десятках тысяч умерших британцев из-за гриппа и холода

Комментатор John Spencer отметил, что людям нужны не советы, а «реальная помощь в оплате счетов и покупке одежды». Читательница Linda Evans заявила, что ее счета за электроэнергию увеличились с 1,5 тыс. до 4 тыс. фунтов в год. Женщина призналась, что ей приходится тратить сбережения.