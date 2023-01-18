Читатели The Times заявили о десятках тысяч умерших британцев из-за гриппа и холода

Читателей The Times возмутили советы британских чиновников по отоплению домов в холода. В комментариях они сообщили о десятках тысяч смертей пожилых британцев.
Представитель британской Национальной службы здравоохранения Агостиньу де Соуза ранее посоветовала британцам старше 65 лет с хроническими заболеваниями прогревать дом «минимум до 18 градусов». Главный метеоролог королевства Джейсон Келли рекомендовал одеваться теплее и обогревать днем гостиную, а спальню перед сном.
Пользователь Peter Taylor в комментариях напомнил, что обычной зимой в Великобритании «преждевременно умирают» 65 тыс. пожилых людей. В этом году «из-за гриппа и холодных домов» показатель может вырасти до 85 тыс. пожилых британцев.
«Кто-то лишится бабушки и дедушки», – предупредил пользователь.
Комментатор John Spencer отметил, что людям нужны не советы, а «реальная помощь в оплате счетов и покупке одежды». Читательница Linda Evans заявила, что ее счета за электроэнергию увеличились с 1,5 тыс. до 4 тыс. фунтов в год. Женщина призналась, что ей приходится тратить сбережения.
Читатель Richard Ward отметил, что в этом году людям из группы риска не по карману обогревать их дома. Комментатор Mr K Miller пожаловался, что температура у него дома ночью падает до 13 градусов.