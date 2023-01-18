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Арестович прокомментировал свое состояние после отставки

Политика
Арестович прокомментировал свое состояние после отставки

Бывший советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признался, что не расстроился из-за своей отставки. Об этом он рассказал украинским журналистам.

Арестович признался, что не сильно расстроился. Он объяснил, что теперь может заняться информационно-психологической поддержкой людей, что он очень любит.

Алексей Арестович утверждает, что продолжает поддерживать курс Зеленского. Он будет оказывать поддержку, пока проводится специальная военная операция на Украине. Однако экс-советник Офиса президента не стал утверждать, что будет помогать после окончания СВО.
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