Актера Джереми Реннера выписали из больницы после несчастного случая

Голливудского актера Джереми Реннера выписали из больницы, где он находился на лечении после инцидента со снегоуборочной машиной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Артист поделился информацией о своем здоровье по случаю выхода второго сезона сериала «Мэр Кингстауна». Он играет в нем главную роль.
Реннер отметил, что несмотря на затуманенное сознание и продолжающееся выздоровление, он был воодушевлен при просмотре сериала. По словам актера, вместе с семьей они посмотрели первую серию второго сезона.
Инцидент с Реннером произошёл 1 января 2023 года. Снегоуборочная машина наехала актеру на ногу, когда тот расчищал двор. В результате он потерял много крови. Артиста в критическом состоянии доставили на вертолете в местную больницу.