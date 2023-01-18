Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Премьер Нидерландов: начало переговорного процесса с РФ должно быть решением Зеленского

Политика
Премьер Нидерландов: начало переговорного процесса с РФ должно быть решением Зеленского

Решение о старте дипломатического урегулирования конфликта с Москвой должно быть за президентом Владимиром Зеленским. Такую точку зрения озвучил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

«Только один человек может решить (Начинать ли переговорный процесс — Прим. ред.) — это президент Украины», — заявил

Политик в качестве объяснения своей позиции привел гипотетическую ситуацию, если бы он позвонил американскому лидеру Джо Байдену и предложил бы начать переговоры с Канадой и Мексикой. Естественно, отметил Рютте, Байден ответит отказом.

Премьер в ходе выступления также высказался на тему восстановления отношений с РФ. По его мнению, начать этот процесс необходимо сразу после завершения украинского конфликта.
владимир зеленский нидерланды мирные переговоры
Военкоры ФАН
Лучшие в аду