Премьер Нидерландов: начало переговорного процесса с РФ должно быть решением Зеленского

Решение о старте дипломатического урегулирования конфликта с Москвой должно быть за президентом Владимиром Зеленским. Такую точку зрения озвучил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.
«Только один человек может решить (Начинать ли переговорный процесс — Прим. ред.) — это президент Украины», — заявил
Политик в качестве объяснения своей позиции привел гипотетическую ситуацию, если бы он позвонил американскому лидеру Джо Байдену и предложил бы начать переговоры с Канадой и Мексикой. Естественно, отметил Рютте, Байден ответит отказом.
Премьер в ходе выступления также высказался на тему восстановления отношений с РФ. По его мнению, начать этот процесс необходимо сразу после завершения украинского конфликта.