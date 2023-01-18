Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановления отношений с РФ в будущем

Российская Федерация продолжит быть значительной частью Европы, с ней нужно будет налаживать отношения после урегулирования украинского конфликта. Такую точку зрения высказал глава Правительства Нидерландов Марк Рютте.
«Каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», — сказал он.
В ходе своего выступления политик отметил, что Россия никуда не денется с политической арены после решения ситуации на Украине. Она также является большой частью Европы и Азии, поэтому игнорировать ее не получится.
Ранее телеканал RT сообщил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал неприемлемыми условия Москвы к мирным переговорам с Киевом. По его мнению, они якобы не дают возможности к началу дипломатического процесса.