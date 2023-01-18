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Небензя: подбившая российскую ракету в Днепропетровске система ПВО стояла в жилом квартале

Политика
Небензя: подбившая российскую ракету в Днепропетровске система ПВО стояла в жилом квартале

ПВО Украины подбили российскую ракету в Днепропетровске. Установка находилась в жилом квартале. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат на заседании Совбеза указал, что никто из представителей западных стран не упомянул про настоящую подоплеку инцидента в Днепропетровске. При этом она была озвучена даже официальными лицами киевского режима.

Небензя указал, что запущенная по объекту инфраструктуры города российская ракета была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка базировалась в нарушение норм международного гуманитарного права, сбитая ракета рухнула на жилой дом. Постпред РФ отметил, что если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, трагедии бы не произошло.
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