Путин призвал ускорить реконструкцию дорог в России

Президент России Владимир Путин заявил о важности реализации намеченных планов по строительству и реконструкции дорог в полном объеме. Более того, он отметил, что это нужно делать опережающим темпом.
Путин назвал качественные и безопасные дороги основой для запуска новых, дополнительных инвестиционных проектов в промышленности. Глава государства отметил хорошие результаты строительства в 2022 году.
Отмечается, что в эксплуатацию были сданы 101,5 млн квадратных метров. Такого еще в истории России не было. Кроме того, в минувшем году было отремонтировано 27 тысяч километров автодорог. За прошлый год построили и реконструировали 1600 километров.