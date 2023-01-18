Актер Адабашьян: говорить о выписке Михалкова из больницы пока рано

Он отметил, что Михалков уже приступил к работе по телефону, несмотря на госпитализацию. Сейчас режиссер обговаривает планы по проектам и репетициям. Постепенно знаменитый сценарист идет на поправку, однако говорить о его выписке в ближайшее время думать не стоит.