Актер Адабашьян: говорить о выписке Михалкова из больницы пока рано

Режиссеру Никите Михалкову сейчас уже значительно лучше, однако говорить о его выписке из больницы пока что рано. Об этом «Комсомольской правде» рассказал актер Александр Адабашьян.
Он отметил, что Михалков уже приступил к работе по телефону, несмотря на госпитализацию. Сейчас режиссер обговаривает планы по проектам и репетициям. Постепенно знаменитый сценарист идет на поправку, однако говорить о его выписке в ближайшее время думать не стоит.
Михалков и сам понимает, что не нужно торопиться, объяснил Адабашьян. Лучше уделить время здоровью и как следует подлечиться. Всегда есть риск «быстро вырваться, а потом загреметь обратно», заключил он.