Минюст предложил ввести мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов России

Российские власти предложили ввести мораторий на взыскание задолженности с граждан, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом информирует РБК.
Минюст готовит соответствующие поправки. Изменения внесут в ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Законопроект предполагает запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов до 1 января 2026 года. Мораторий касается долгов физических лиц перед профессиональными кредиторами — банками и МФО. Запрет не касается финансовых обязательств физлицам, предпринимателям и по ЖКУ.
Ранее стало известно, что за 2022 год в Подмосковье предприниматели получили микрозаймы на сумму более 800 миллионов рублей. Об этом информирует RT.