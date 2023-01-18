Старейшая жительница Земли скончалась на 119-м году жизни во Франции

Самая старая женщина в мире француженка сестра Андрэ скончалась в понедельник ночью на 119 году жизни. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на дом престарелых, в котором содержалась женщина.
Согласно статье, смерть сестры, мирское имя которой Люсиль Рандон, наступила во сне. Что стало причиной смерти не уточняется. Вероятнее всего, ею послужил почтенный возраст француженки.
Монахиня появилась на свет во Франции 11 февраля 1904 года. Она стала старейшей жительницей Земли 22 апреля прошлого года.
Француженка в молодом возрасте трудилась служанкой. В 26 лет она прошла обряд крещения. В 41 год Рандон стала монахиней и почти 30 лет работала в городской больнице Виши, где оказывала помощь сиротам и бездомным.