Гальцев назвал уместным свой юмор на фронте

Российский комик Юрий Гальцев рассказал о юморе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Артист считает, что смех помогает российским солдатам поддерживать боевой дух.
Гальцев назвал уместным юмор на фронте, так как он бывает разным. При этом комик подчеркнул, что солдаты тоже шутят очень смешно, а это помогает им. Об этом юморист рассказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Артист прокомментировал свои выступление в госпиталях перед участниками спецоперации. Он обратил внимание, что пел со своими актерами, показывал номера. Гальцев заявил о желании выступить в зоне специальной военной операции в Луганске и Донбассе.