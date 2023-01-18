Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гальцев назвал уместным свой юмор на фронте

Шоу-бизнес
Гальцев назвал уместным свой юмор на фронте

Российский комик Юрий Гальцев рассказал о юморе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Артист считает, что смех помогает российским солдатам поддерживать боевой дух.

Гальцев назвал уместным юмор на фронте, так как он бывает разным. При этом комик подчеркнул, что солдаты тоже шутят очень смешно, а это помогает им. Об этом юморист рассказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Артист прокомментировал свои выступление в госпиталях перед участниками спецоперации. Он обратил внимание, что пел со своими актерами, показывал номера. Гальцев заявил о желании выступить в зоне специальной военной операции в Луганске и Донбассе.
гальцев спецоперация выступления
Военкоры ФАН
Лучшие в аду