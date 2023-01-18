Наличие военно-учетной специальности у Володина подтвердили в Госдуме

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин учился на военной кафедре, а также участвовал в военных сборах. Такой комментарий опубликован в Telegram-канале Госдумы.
Володин окончил СИМСХ в 1986 году. Он учился на факультете организации и технологии ремонта машин по специальности инженер-механик. Начиная с третьего курса, будущий парламентарий учился на военной кафедре института, а после четвертого курса на базе УГВТКУ прошел военные сборы и принял присягу, говорится в сообщении.
После вуза Володину присвоено военное звание – лейтенант. Как офицер запаса в последующие годы он учился на курсах при военном институте. В настоящее время спикер Госдумы имеет звание полковника запаса. Кроме того, в Telegram-канале опубликована фотография с принятия Володиным присяги.