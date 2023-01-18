Наличие военно-учетной специальности у Володина подтвердили в Госдуме

Володин окончил СИМСХ в 1986 году. Он учился на факультете организации и технологии ремонта машин по специальности инженер-механик. Начиная с третьего курса, будущий парламентарий учился на военной кафедре института, а после четвертого курса на базе УГВТКУ прошел военные сборы и принял присягу, говорится в сообщении.