Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Наличие военно-учетной специальности у Володина подтвердили в Госдуме

Политика
Наличие военно-учетной специальности у Володина подтвердили в Госдуме

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин учился на военной кафедре, а также участвовал в военных сборах. Такой комментарий опубликован в Telegram-канале Госдумы.

Володин окончил СИМСХ в 1986 году. Он учился на факультете организации и технологии ремонта машин по специальности инженер-механик. Начиная с третьего курса, будущий парламентарий учился на военной кафедре института, а после четвертого курса на базе УГВТКУ прошел военные сборы и принял присягу, говорится в сообщении.

После вуза Володину присвоено военное звание – лейтенант. Как офицер запаса в последующие годы он учился на курсах при военном институте. В настоящее время спикер Госдумы имеет звание полковника запаса. Кроме того, в Telegram-канале опубликована фотография с принятия Володиным присяги.
володин госдума военная кафедра
Военкоры ФАН
Лучшие в аду