Психолог Горькова рассказала, чем увлекаются мужчины с высоким интеллектом

Ученые из Финляндии и Великобритании провели исследование с участием нескольких десятков тысяч мужчин. Они выяснили, что умные мужчины занимаются ставками.
Очевидно, что такие люди часто рискуют, но с умом. Психолог Екатерина Горькова подтверждает, что интеллектуальные мужчины могут любить азартные игры, но выбирают те, где необходимо просчитывать вероятности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Удача при этом решает немногое. Чаще всего такие люди занимаются ставками на спортивных соревнованиях и скачках. При этом они не интересуются игровыми автоматами. Психолог подчеркнула, что у умных мужчин не вызывают ставки на спорт зависимость.