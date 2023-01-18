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Психолог Горькова рассказала, чем увлекаются мужчины с высоким интеллектом

Общество
Психолог Горькова рассказала, чем увлекаются мужчины с высоким интеллектом

Ученые из Финляндии и Великобритании провели исследование с участием нескольких десятков тысяч мужчин. Они выяснили, что умные мужчины занимаются ставками.

Очевидно, что такие люди часто рискуют, но с умом. Психолог Екатерина Горькова подтверждает, что интеллектуальные мужчины могут любить азартные игры, но выбирают те, где необходимо просчитывать вероятности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Удача при этом решает немногое. Чаще всего такие люди занимаются ставками на спортивных соревнованиях и скачках. При этом они не интересуются игровыми автоматами. Психолог подчеркнула, что у умных мужчин не вызывают ставки на спорт зависимость.
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