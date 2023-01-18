Киссинджер: вступление в НАТО стало предпочтительным вариантом для Украины

Политик отметил, что ранее он был противником членства Украины в НАТО, так как боялся, что это может послужить причиной событий, «которые происходят в данный момент». По его словам, Белый дом сохраняет помощь Киеву, а в случае необходимости может увеличить военную поддержку до завершения конфликта.