Киссинджер: вступление в НАТО стало предпочтительным вариантом для Украины

Идея нейтрального статуса Украины в нынешних условиях потеряла свою целесообразность, более предпочтительным вариантом для нее является вступление в НАТО. Такую точку зрения озвучил экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер.
«Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием», — сказал он.
Политик отметил, что ранее он был противником членства Украины в НАТО, так как боялся, что это может послужить причиной событий, «которые происходят в данный момент». По его словам, Белый дом сохраняет помощь Киеву, а в случае необходимости может увеличить военную поддержку до завершения конфликта.
Ранее Киссинджер описал свое видение будущего мира между РФ и Украиной. Тогда он подчеркнул, что Россия в обязательном порядке будет частью нового миропорядка.