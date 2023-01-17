Виталий Милонов: никакого отдыха, сейчас можно только работать

Мне кажется неприличным даже обсуждать этот вопрос. Сейчас, когда идет специальная военная операция, когда тысячи, десятки тысяч людей остались без крова, нуждаются в срочной помощи, а наши бойцы проливают кровь за свободу нашей Родины, отдыхать в "Дубаях", где бы то ни было за пределами нашей Родины, мне кажется даже просто неприлично. Это как ругаться матом в обществе. Человек, который выезжает сейчас погреть косточки на райских пляжах, просто не имеет права называться нашим товарищем, нашим братом. Я искренне желаю, чтобы ни один человек из депутатской братии, не дискредитировал нас больше. Потому что сейчас отдых и роскошества должны быть в стороне. Никакого отдыха, сейчас можно только работать, работать усердно. Потому что сейчас на кону стоит свобода и независимость нашей родины, враг не остановится, враг не прекратит. Либо мы победим, а другого варианта у нас не может быть.