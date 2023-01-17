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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада предоставить Украине любое оружие

Политика
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада предоставить Украине любое оружие

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января будет сделан важный шаг. Об этом информирует CNN.

Она ответила на вопрос о том, поддерживает она как бывший министр обороны Германии поставки Украине немецких танков Leopard. Фон дер Ляйен отметила, что у ЕС своих войск нет, однако Киев должен получить «все военные возможности», в том числе современные системы. Глава ЕК напомнила, что ЕС уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на 18 миллиардов долларов.
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