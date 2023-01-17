Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада предоставить Украине любое оружие

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января будет сделан важный шаг. Об этом информирует CNN.
Она ответила на вопрос о том, поддерживает она как бывший министр обороны Германии поставки Украине немецких танков Leopard. Фон дер Ляйен отметила, что у ЕС своих войск нет, однако Киев должен получить «все военные возможности», в том числе современные системы. Глава ЕК напомнила, что ЕС уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на 18 миллиардов долларов.