Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада предоставить Украине любое оружие

Она ответила на вопрос о том, поддерживает она как бывший министр обороны Германии поставки Украине немецких танков Leopard. Фон дер Ляйен отметила, что у ЕС своих войск нет, однако Киев должен получить «все военные возможности», в том числе современные системы. Глава ЕК напомнила, что ЕС уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на 18 миллиардов долларов.