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Юрий Гальцев посетил раненных в ходе СВО солдат

Общество
Юрий Гальцев посетил раненных в ходе СВО солдат

Юморист Юрий Гальцев посетил госпиталь, в котором получают лечение раненные в ходе спецоперации российские солдаты. О визите звезда шоу «Аншлаг» рассказал на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Артист отметил, что поехал в госпиталь с целью поднятия боевого духа раненых. Вместе с командой Гальцев выступал перед пострадавшими бойцами и старался их развеселить. В ходе общения с солдатами он увидел у одного из собеседников икону святого Николая Чудотворца.

Юморист, будучи верующим человеком, поинтересовался у военного, знает ли он молитву Николаю-угоднику. Солдат в ответ рассказал, как увидел такую же икону у противника во время боя. Это произвело сильное впечатление, отметил раненый.
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