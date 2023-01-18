Юрий Гальцев посетил раненных в ходе СВО солдат

Артист отметил, что поехал в госпиталь с целью поднятия боевого духа раненых. Вместе с командой Гальцев выступал перед пострадавшими бойцами и старался их развеселить. В ходе общения с солдатами он увидел у одного из собеседников икону святого Николая Чудотворца.