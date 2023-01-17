Нефтегазовая компания Wintershall Dea уходит из России

Компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток – 2» и акционером оператора «Северного потока». Кроме того, Wintershall Dea владеет долей в 25,01% в проекте «Ачим девелопмент» и управляет совместным предприятием «Севернефтегазпром» вместе с OMV и «Газпромом».