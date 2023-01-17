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Нефтегазовая компания Wintershall Dea уходит из России

Экономика
Нефтегазовая компания Wintershall Dea уходит из России

Одна из крупнейших европейских нефтегазовых компаний Wintershall Dea собирается покинуть Россию. Немецкая корпорация зафиксирует убыток в 5,3 млрд евро.

«Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжение деятельности в России нецелесообразно», – отметил глава Wintershall Dea Марио Мерен.

Компания покинет страну «упорядоченным образом» согласно действующим юридическим обязательствам. Корпорация также зафиксирует неденежный убыток в связи с деконсолидацией совместных предприятий в РФ. В сумме с другими связанными с Россией убытками компании он составит 5,3 млрд евро, говорится в сообщении Winteshall Dea.

Компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток – 2» и акционером оператора «Северного потока». Кроме того, Wintershall Dea владеет долей в 25,01% в проекте «Ачим девелопмент» и управляет совместным предприятием «Севернефтегазпром» вместе с OMV и «Газпромом».
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