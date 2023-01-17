Депутат Бундестага Быстрон назвал репрессией лишение Медведчука гражданства Украины

Депутат немецкого бундестага от оппозиции Петр Быстрон осудил решение президента Украины Владимира Зеленского лишить гражданства бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука и других украинских оппозиционеров.
Быстрон отметил, что партия «Платформа за жизнь» за год до начала спецоперации России на Украине была самой сильной в стране. Однако ее депутаты сильнее всех пострадали от действий Киева. Она на шесть процентов опережала партию Зеленского «Слуга народа».
Одними из главных пунктов «Платформы за жизнь» были мирное урегулирование конфликта на Донбассе и сотрудничество с Москвой. Немецкий депутат отметил, что домашний арест украинского депутата уже был нарушением законов, а лишение его гражданства — это еще один шаг «массовых репрессий против оппозиции».