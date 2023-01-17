Депутат Бундестага Быстрон назвал репрессией лишение Медведчука гражданства Украины

Быстрон отметил, что партия «Платформа за жизнь» за год до начала спецоперации России на Украине была самой сильной в стране. Однако ее депутаты сильнее всех пострадали от действий Киева. Она на шесть процентов опережала партию Зеленского «Слуга народа».