Гальцев посоветовал Соловьеву перестать орать на собеседников

Гальцев уверен, что мир сегодня изменился, поэтому строить диалог с обществом нужно не так, как это делают на телеканале «Россия-1». По его мнению, вместо агрессии и унижений оппонентов, следует спокойно доносить свою позицию. Сегодня очень важно выражаться правильно, как все есть на самом деле, и как это хотелось бы изменить, считает артист.