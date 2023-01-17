Киев выдвинул условия для переговоров с Россией

Украина рассматривает диалог с Россией, построенный на универсальных принципах международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
В интервью изданию «Факты» он подчеркнул, что Киев официально не отказывается от переговоров с Москвой. Однако они, по его словам, должны основываться на определенных принципах, среди которых ее территориальная целостность и уважение к Уставу ООН.
Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако действия украинского руководства всегда были крайне противоречивыми. Президент Зеленский, то выдвигал условия, то полностью исключал возможность переговоров. В конце концов он на законодательном уровне ввел на них запрет.