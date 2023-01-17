Депутат Милонов заявил о начале краха западной цивилизации на фоне кризиса энергоресурсов

Стычка экоактивистов с полицией в Германии — предвестник краха западной цивилизации. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ и доброволец СВО Виталий Милонов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
В Германии произошли столкновения между полицией и экоактивистами, заблокировавшими доступ к деревне Лютцерат на фоне демонстраций против добычи угля. Об этом сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau.
Как отметил Милонов, западные правительства взяли курс на снижение потребления этого вида топлива еще во времена холодной войны. Он напомнил, как «железная» Маргарет Тэтчер достаточно серьезным образом подавляла забастовки шахтеров в Англии.
«Однако необходимо понять, что сейчас все значительно хуже, чем тогда. Снова, вопреки всей этой расфуфыренной левацкой экоповестке, всем Греттам Тунбергам, западные страны вынуждены расчехлять и увеличивать количество добываемого угля, потому что надо согреваться.
Этот дисбаланс полностью меняет тренд на зеленую энергетику, который на протяжении 25–30 лет существует в Европе. Понятно, что зачастую он фейковый, но тем не менее», — заявил собеседник ФАН.
Депутат пояснил, что правительства в последние десятилетия учили людей, что зеленая энергетика — это хорошо. А теперь вдруг заявляют, что плохо, потому что есть Украина и Россия.
«Что ж, достойное наказание. Мы можем искать сколько угодно много причин для оправдания подобного рода столкновений, но это начало большого-пребольшого западного конца. Это начало краха западной цивилизации. Потому что она тонет, споткнувшись, отравившись Украиной. Эта ядовитая страна проникла в организм Европы, и теперь, я уверен, она погибнет.
Столкновения в Германии — первые буревестники, которые указывают на будущую катастрофу», — подытожил парламентарий.
Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН назвал Владимира Зеленского главным бенефициаром конфликта на Украине.