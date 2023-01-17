Макгрегор добавил, что некоторые украинцы сдаются в плен российской армии, другие бегут с поля боя, а потом попадаются тайной полиции Киева, которая казнит их. Экс-советник главы Пентагона признал, что МО Украины бездумно посылает своих граждан на смерть, лишь бы только доказать США, ЕС и НАТО, что деньги не тратятся впустую.