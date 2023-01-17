Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-советник Пентагона Макгрегор: наступление России вызывает панику в рядах ВСУ

Армия
Экс-советник Пентагона Макгрегор: наступление России вызывает панику в рядах ВСУ

Успешные действия российских войск в ходе спецоперации поставили в крайне тяжелое положение украинскую армию. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Redacted.

Украинские медики оказались сильно перегружены, так как к ним поступает огромное количество раненых бойцов. При этом на фронт отправляются военные со слабой подготовкой, а офицеры и вовсе их потом бросают.

Макгрегор добавил, что некоторые украинцы сдаются в плен российской армии, другие бегут с поля боя, а потом попадаются тайной полиции Киева, которая казнит их. Экс-советник главы Пентагона признал, что МО Украины бездумно посылает своих граждан на смерть, лишь бы только доказать США, ЕС и НАТО, что деньги не тратятся впустую.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что некоторые украинские солдаты на Запорожском направлении перешли на сторону России. Речь идет о более десяти военных, передает RT.
всу нато Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду