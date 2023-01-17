Fox News: TikTok угрожает национальной безопасности США и психике американских подростков

Комиссар Федеральной комиссии США по связи Брендан Карр призвал запретить приложение TikTok в стране. Соцсеть угрожает психологическому здоровью подростков и нацбезопасности, рассказал он в интервью телеканалу Fox News.
Карр отметил, что TikTok используют более двух третей подростков в США. Сразу после регистрации их «начинают пичкать контентом», подобранным китайским алгоритмом, посетовал комиссар.
Он сослался на исследование, в котором говорится, что для 13-летних девочек в США демонстрировался связанный с членовредительством и расстройствами пищевого поведения контент. Доступная в КНР версия TikTok предлагает детям связанный с научными выставками и обучающими материалами контент, добавил Карр.
Комиссар также отметил, что в TikTok признались в слежке за местоположением журналистов, которые писали о соцсети в негативном ключе. Кроме того, в Коммунистической партии Китая использовали приложение для критики некоторых американских политиков в преддверии промежуточных выборов в США, утверждает Карр.