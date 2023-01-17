Fox News: TikTok угрожает национальной безопасности США и психике американских подростков

Комиссар также отметил, что в TikTok признались в слежке за местоположением журналистов, которые писали о соцсети в негативном ключе. Кроме того, в Коммунистической партии Китая использовали приложение для критики некоторых американских политиков в преддверии промежуточных выборов в США, утверждает Карр.