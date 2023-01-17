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Экономист Песоцкий: Киев «высасывает соки» из Европы требованиями новых поставок оружия

Экономист Песоцкий: Киев «высасывает соки» из Европы требованиями новых поставок оружия

Вашингтону выгодно побудить Берлин больше вкладываться в военную промышленность. Такое мнение высказал кандидат экономических наук публицист Андрей Песоцкий в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.

Украина за день расходует столько боеприпасов, сколько немцы производят за полгода. Об этом сообщил экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Конец наших запасов находится в обозримом будущем», — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Как отметил Песоцкий, заявления Ишингера совпали с отставкой немецкого министра обороны Кристине Ламбрехт. Ее несколько месяцев обвиняли в медленной закупке вооружения для бундесвера.

Экономист Песоцкий: Киев «высасывает соки» из Европы требованиями новых поставок оружия
«Что касается непосредственно заявления про расход боеприпасов — тут уместно говорить как о коррупционной составляющей, так и о реальных расходах снарядов. Первая заключается в том, что Киев высасывает соки из Европы, постоянно требуя новых поставок вооружений», — пояснил он.

Эксперт считает вполне возможным завышение расхода снарядов «на бумаге», чтобы убедить НАТО еще более активно слать военные грузы. Впрочем, нельзя отрицать и тот факт, что в Германии действительно производят не очень много боеприпасов.

«Нынешний конфликт на Украине не имел аналогов за последние десятилетия по своим масштабам. И если у США с военным бюджетом всегда все было хорошо, то страны ЕС финансировали армию не слишком сильно, скорее по остаточному принципу.
ФРГ сегодня — это не кайзеровский и не гитлеровский Рейх, немецкий обыватель вряд ли задумывается о каких-то больших войнах с участием своей страны. Однако Вашингтону выгодно побудить Берлин побольше вкладываться в военную промышленность, чем он, похоже, и занимается», — подытожил экономист.

Ранее Андрей Песоцкий рассказал ФАН, что причиной рекордной инфляции в ЕС является проблема с газом.
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