Вашингтону выгодно побудить Берлин больше вкладываться в военную промышленность. Такое мнение высказал кандидат экономических наук публицист Андрей Песоцкий в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Украина за день расходует столько боеприпасов, сколько немцы производят за полгода. Об этом сообщил экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
«Конец наших запасов находится в обозримом будущем», — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.
Как отметил Песоцкий, заявления Ишингера совпали с отставкой немецкого министра обороны Кристине Ламбрехт. Ее несколько месяцев обвиняли в медленной закупке вооружения для бундесвера.
«Что касается непосредственно заявления про расход боеприпасов — тут уместно говорить как о коррупционной составляющей, так и о реальных расходах снарядов. Первая заключается в том, что Киев высасывает соки из Европы, постоянно требуя новых поставок вооружений», — пояснил он.
Эксперт считает вполне возможным завышение расхода снарядов «на бумаге», чтобы убедить НАТО еще более активно слать военные грузы. Впрочем, нельзя отрицать и тот факт, что в Германии действительно производят не очень много боеприпасов.
«Нынешний конфликт на Украине не имел аналогов за последние десятилетия по своим масштабам. И если у США с военным бюджетом всегда все было хорошо, то страны ЕС финансировали армию не слишком сильно, скорее по остаточному принципу.
ФРГ сегодня — это не кайзеровский и не гитлеровский Рейх, немецкий обыватель вряд ли задумывается о каких-то больших войнах с участием своей страны. Однако Вашингтону выгодно побудить Берлин побольше вкладываться в военную промышленность, чем он, похоже, и занимается», — подытожил экономист.
Ранее Андрей Песоцкий рассказал ФАН, что причиной рекордной инфляции в ЕС является проблема с газом.