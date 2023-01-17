Корнилов назвал «известным фактом» ежедневные консультации Залужного и Милли

Если американцы захотят напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, они не будут загодя уведомлять об этом никого, включая Киев. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли посетил Польшу, где впервые провел личную встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Сообщается, что военные «в деталях обсудили оборону, которую Украина пытается противопоставить действиям России».
«Я вообще удивлен, что два этих бравых генерала встречались впервые, — заметил Корнилов. — Честно скажу, у меня сложилось впечатление, что такие «свидания» у них уже случались — и не раз. Однако то, что они каждое утро начинают с телефонного разговора друг с другом — объективный факт, об этом говорил и сам Залужный».
По словам политолога, Марк Милли является, по сути, оперативным командиром главкома ВСУ — так что ничего нового при очной встрече они сказать не могли.
«Что же касается возможного обсуждения ими прямого вовлечения стран НАТО в украинский конфликт, то здесь хочу вас заверить в том, что если американцы примут такое решение, то они просто начнут его сразу же реализовывать, не уведомив предварительно ни Залужного, ни кого бы то ни было еще, — добавил эксперт. — Однако Соединенные Штаты уже участвуют в войне с Россией, хоть и косвенно — это, как говорится, «секрет полишинеля». Думаю, детали этого участия Залужный и Милли как раз и обсуждали».
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