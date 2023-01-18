Определены требования к новой крупнокалиберной снайперской винтовке для ВС РФ

Если честно, на снайперское оружие в западной трактовке этого термина «Баррет» не совсем тянул. В понимании американцев снайперским оружием считалась винтовка, имеющая техническую кучность менее 1 МОА (Minute Оf Angle — угловая минута). Иными словами, разброс при стрельбе из такого оружия на 100 метрах не должен был превышать 3 см, на 300 метрах – 9 см и на 1000 метров — 30 см. Кучность же «Баррета» в зависимости от используемых патронов разных производителей колебалась в пределах 1,5-3 МОА, что делало точную стрельбу из детища Рони Баррета по одиночным вражеским солдатам на больших дистанциях проблематичной. К тому же использование 12,7-мм патронов априори означало весьма приличные вспышку и звук выстрела, а также высокую отдачу. Боец с Barrett M82 во время стрельбы не только быстро утомлялся, но еще и первым же выстрелом себя серьезно демаскировал. Кроме того, масса винтовки с установленным оптическим прицелом и полностью снаряженным магазином на 10 патронов «убегала» аж 13,5 кг.