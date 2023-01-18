Российской армии требуется 12,7-мм винтовка, превосходящая по своим ТТХ американский «Баррет».
Определены требования к новой крупнокалиберной снайперской винтовке для ВС РФ. Российской армии требуется 12,7-мм винтовка, превосходящая по своим ТТХ американский Barrett M107A1, используемый ВСУ.
На предельных дальностях стрельбы
Определены требования к перспективной крупнокалиберной снайперской винтовке под патрон 12,7х108 мм, которую разрабатывает холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). Об этом вчера сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
«В настоящее время определены требования к снайперской винтовке калибра 12,7х108 мм. Ведутся исследования по определению технических решений, с помощью которых будут достигаться заданные параметры. Высокие тактико-технические характеристики винтовок будут обеспечиваться за счет новых конструктивных решений и использования современных материалов», — сказал он.
Так же Оздоев отметил, что перспективная крупнокалиберная снайперская винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания.
По словам Бекхана Оздоева, предприятия «Ростеха» постоянно совершенствуют как ранее принятое на вооружение стрелковое вооружение, так и работают над созданием новых образцов. Одним из перспективных направлений госкорпорации является разработка крупнокалиберных снайперских винтовок.
«Они позволяют поражать противника, в том числе защищенного бронежилетом, а также другие объекты противника, на предельных для стрелкового оружия дальностях стрельбы. Это, в том числе, снижает риск поражения стрелка ответным огнем», — отметил директор комплекса вооружений «Ростеха».
Детище американского фотографа Баррета
Предшественницами современных крупнокалиберных снайперских винтовок можно считать противотанковые ружья времен Второй мировой войны. Страной же, где впервые появились не противотанковые, а именно крупнокалиберные снайперские (точнее - почти снайперские) винтовки, стали США начала 80-х.
Дело обстояло так. Проанализировав результаты контртеррористической операции в Бейруте, в Пентагоне пришли к выводу о том, что U.S. Army для поражения защищенных кирпичной кладкой или легкой броней целей на дистанциях, превышающих эффективную дальность стрельбы из оружия привычных американской пехоте калибров в 5,56 и 7,62 мм требуется более убойное и дальнобойное стрелковое оружие. Исходя из того, что под заявленные параметры неплохо подходило оружие под валовый пулеметный патрон 12,7х99 мм (он же — 50 BMG), бывший полицейский и профессиональный фотограф Рони Баррет взялся за создание крупнокалиберной самозарядной снайперской винтовки. Первые рабочие образцы оружия появились в 1982-м и получили название Barrett M82.
Если честно, на снайперское оружие в западной трактовке этого термина «Баррет» не совсем тянул. В понимании американцев снайперским оружием считалась винтовка, имеющая техническую кучность менее 1 МОА (Minute Оf Angle — угловая минута). Иными словами, разброс при стрельбе из такого оружия на 100 метрах не должен был превышать 3 см, на 300 метрах – 9 см и на 1000 метров — 30 см. Кучность же «Баррета» в зависимости от используемых патронов разных производителей колебалась в пределах 1,5-3 МОА, что делало точную стрельбу из детища Рони Баррета по одиночным вражеским солдатам на больших дистанциях проблематичной. К тому же использование 12,7-мм патронов априори означало весьма приличные вспышку и звук выстрела, а также высокую отдачу. Боец с Barrett M82 во время стрельбы не только быстро утомлялся, но еще и первым же выстрелом себя серьезно демаскировал. Кроме того, масса винтовки с установленным оптическим прицелом и полностью снаряженным магазином на 10 патронов «убегала» аж 13,5 кг.
Однако как говорится, «были и хорошие новости».
Винтовка Рони Баррета имела прицельную дальность в 1500 метров. Это давало возможность владельцу «Баррета» работать вне зоны эффективного огня вражеских автоматов/штурмовых винтовок. Мощные 12,7-мм патроны позволяли расстреливать с безопасной дистанции обнаруженные мины, а также уверенно дырявить стены домов, брустверы окопов, обычные авто, «шахидмобили», легкую бронетехнику, катера, кунги с аппаратурой, антенны РЛС и стоящую на земле авиатехнику. Как я уже упоминал выше, в одиночных бойцов противника на больших дистанциях из «Баррета» попасть было непросто. Зато, когда это удавалось, противника никакие средства индивидуальной бронезащиты спасти не могли.
Использование «Баррета» на поле боя подтвердило его эффективность в роли не столько чистой «снайперки», сколько «антиматериальной» (anti-materiel rifle) винтовки. Несмотря на этот нюанс, «Барреты» классифицировались как крупнокалиберные снайперские винтовки и положили начало созданию аналогичного оружия за пределами США.
Российский «булл-пап» из города Ковров
В СССР еще с 30-х годов существовал пулеметный патрон 12,7х108 мм, близкий по своим характеристикам к американскому .50 BMG. Соответственно, вопрос, под какой боеприпас разрабатывать отечественные крупнокалиберные снайперские винтовки, у наших конструкторов не стоял. К 2019 году российские оружейники создали целое семейство 12,7-мм снайперских/«антиматериальных» винтовок – В-94, ОСВ-96, ВН-2000, СВН-98, КСВК, АСВК, СВ-18 (бывшая КСВ). Из них к 24 февраля 2022 года, то есть к началу СВО, единственной крупнокалиберной снайперской винтовкой, принятой на вооружение ВС РФ и в относительно заметных количествах поставляемой в войска, оказалась АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) созданная конструкторским коллективом Вячеслава Негруленко в 2004 году на заводе имени В.А. Дегтярева в Коврове.
Изюминкой АСВК являлась компоновка по схеме «булл-пап», предусматривающая расположение спускового крючка перед магазином и ударным механизмом. Это дало возможность существенно уменьшить общую длину оружия без потерь в кучности и точности стрельбы. Помимо этого, для повышения кучности АСВК получила ствол «плавающего» типа, закрепленный консольно в ствольной коробке и не соприкасающийся с другими частями оружия. Массивный дульный тормоз в сочетании с оснащенным амортизатором тыльником приклада, позволяли стрелку выполнить из АСВК 20-25 выстрелов, не испытывая неприятных ощущений в плече.
Масса АСВК составляла 12,5 кг, а кучность — 1,5 МОА. То есть по этим параметрам АСВК оказалась лучше, чем Barrett M82.
«Антиматериальная», снайперская, контрснайперская
Меж тем ВСУ еще до начала СВО сначала негласно, а затем и вполне официально стали получать из-за границы 12,7-мм винтовку Barrett M107A1, представлявшую собой доработанный, чуть облегченный, оснащенный глушителем и оптическим прицелом Leupold 4.5 — 14x50 Mark 4 вариант все той же «антиматериальной» винтовки Рони Баррета. По словам производителя, Barrett M107A1 имел улучшенную кучность, которую «почти» довели до 1 МОА. По словам пользователей, это самое «почти» являлось откровенным натягиванием совы на глобус. Тем не менее, с кучностью у Barrett M107A1 дела действительно обстояли лучше, чем у Barrett M82. Иными словами, новый «Баррет» по кучности догнал АСВК.
Не исключено, что именно это обстоятельство после начала СВО и сформировало у российских военных запрос на более совершенную, чем АСВК, крупнокалиберную снайперскую винтовку, безусловно превосходящую по всем ТТХ Barrett M107A1. Кому поручить создание такого оружия? Разумеется, тем, кто наиболее компетентен в таких вопросах, то есть ковровцам, имевшим за плечами опыт конструирования АСВК. Поскольку завод имени В. А. Дегтярева сейчас входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы», в свою очередь входящего в состав «Ростеха», постольку задача создания новой отечественной крупнокалиберной снайперской винтовки попала «под юрисдикцию» уже знакомого нам индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.
О том, что «Высокоточные комплексы» работают над «сменщицей» АСВК, Оздоев впервые публично сообщил в октябре 2012 года. Ключевое во вчерашней новости, это заявление Оздоева о завершении определения требований Заказчика к новой крупнокалиберной снайперской винтовке, сформированных, очевидно, на основе опыта СВО.
Что это за требования? Скорее всего, имеется в виду не только улучшение эргономики и снижение веса винтовки, но и повышение дальнобойности, а также (главное!) технической кучности оружия. Желательно — до 1 МОА и меньше, что позволит эффективно использовать новую винтовку не только как «антиматериальную», но и как чисто снайперскую, а то и контрснайперскую.
Важно понимать, что сейчас Минобороны России требуются не снайперские винтовки, а снайперские комплексы, в состав которых, помимо, собственно, высокоточных винтовок, входят также боеприпасы и оптические прицелы. Исходя из этого, следует ожидать, что к созданию нового крупнокалиберного снайперского комплекса для ВС РФ будет привлечен не только завод имени В. А. Дегтярева, но и другие предприятия отечественного ОПК.