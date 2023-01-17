Политолог Журавлев ответил на вопрос: «Хочет ли Запад войны?»

Глава МВФ Кристалина Георгиева, выступая на экономическом форуме в Давосе, вспомнила песню «Хотят ли русские войны» и заявила, что «нет, не хотят». Также она отметила, что разрешение ситуации вокруг Украины будет прекрасной новостью для мировой экономики.
Корреспондент ФАН обратился к политологу Дмитрию Журавлеву с философским вопросом «А хочет ли Запад войны?».
«Этот регион на политической карте мира очень разный, — заметил эксперт. — США, например, очень хотят: американцы являются бенефициарами украинского конфликта, он им очень нравится, и они даже готовы за это платить. Со слезою в глазах, но платить — лишь бы кто-то делал всю грязную работу за них!»
С другой стороны, продолжил собеседник ФАН, есть Германия, которая теряет от происходящего на Украине «очень многое».
«Немцы войны не хотят, — заверил Журавлев. — Но и признаться в своем неприятии планов НАТО они не могут, потому что бояться, что их обвинят «в поддержке агрессии»! А вот поляки, которые в случае экономического провала ФРГ приблизятся вплотную к тому, чтобы стать лидерами Европы, еще как хотят войны!»
Остальные же европейские страны, продолжил политолог, поддерживают противостояние Запада с Россией из идеологических соображений, на сами воевать не хотят принципиально.
«Потому что, если рядом с вашей страной происходит вооруженный конфликт, то у вас резко дорожает страхование — сегодня это принципиальная проблема, — подчеркнул эксперт. — Запад сложный!»
Ранее американский профессор Роберт Инглиш рассказал, как Запад «потерял голову» из-за союза РФ и КНР.