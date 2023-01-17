Политолог Журавлев ответил на вопрос: «Хочет ли Запад войны?»

Глава МВФ Кристалина Георгиева, выступая на экономическом форуме в Давосе, вспомнила песню «Хотят ли русские войны» и заявила, что «нет, не хотят». Также она отметила, что разрешение ситуации вокруг Украины будет прекрасной новостью для мировой экономики.