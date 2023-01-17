Тело пропавшего в Нижнем Новгороде юноши нашли окоченевшим в заброшенном колодце

По словам волонтеров, глубина коллектора около трех метров. Следователи установили, что парень пытался выбраться и даже снял с себя куртку. Несмотря на это, усилия оказались тщетными, и юноша замерз до смерти. Жителя Нижнего Новгорода искали полицейские и волонтеры. Поскольку место, где располагался колодец, нелюдимое, то шансов, что его найдут живым, у Рустама Т. практически не было.