Тело пропавшего в Нижнем Новгороде юноши нашли окоченевшим в заброшенном колодце

Пропавшего в Нижнем Новгороде молодого человека нашли мертвым в заброшенном канализационном колодце. Замерзшее тело покойного удалось обнаружить в скрытом от людей коллекторе только спустя месяц, пишет РЕН ТВ.
Выяснилось, что 18-летний юноша решил сократить путь до дома и пройти вдоль поля. Там он не заметил под снегом открытый колодец и провалился в него. Рустам Т. не смог выбраться из ловушки самостоятельно, поскольку инженерное сооружение было до половины заполнено водой.
По словам волонтеров, глубина коллектора около трех метров. Следователи установили, что парень пытался выбраться и даже снял с себя куртку. Несмотря на это, усилия оказались тщетными, и юноша замерз до смерти. Жителя Нижнего Новгорода искали полицейские и волонтеры. Поскольку место, где располагался колодец, нелюдимое, то шансов, что его найдут живым, у Рустама Т. практически не было.