Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Краснодарского края украл телефон в московском метро и сбежал в тоннель

Происшествия
Житель Краснодарского края украл телефон в московском метро и сбежал в тоннель

Житель Краснодарского края урал телефон у пассажирки московского метро, спрыгнул с платформы и сбежал в тоннель. Машинист электропоезда, под который грабитель едва не попал, помог задержать злоумышленника, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Все случилось на станции метро «Курская». Вор заметил в руках у женщины дорогостоящий смартфон, выхватил гаджет и попытался скрыться в толпе. Затем приезжий с Кубани решил спрятаться от возможного преследования в тоннеле метрополитена.

Машинист сразу заметил нарушителя, затормозил, после чего пригласил злоумышленника в кабину поезда и довез до следующей станции. Там уроженца Краснодарского края задержали правоохранители, которые позже передали телефон хозяйке.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Установлено, что преступником оказался неоднократно ранее судимый гражданин.
москва метро тоннель грабеж мужчина краснодарский край задержание
Военкоры ФАН
Лучшие в аду