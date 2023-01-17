Житель Краснодарского края украл телефон в московском метро и сбежал в тоннель

Житель Краснодарского края урал телефон у пассажирки московского метро, спрыгнул с платформы и сбежал в тоннель. Машинист электропоезда, под который грабитель едва не попал, помог задержать злоумышленника, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Все случилось на станции метро «Курская». Вор заметил в руках у женщины дорогостоящий смартфон, выхватил гаджет и попытался скрыться в толпе. Затем приезжий с Кубани решил спрятаться от возможного преследования в тоннеле метрополитена.
Машинист сразу заметил нарушителя, затормозил, после чего пригласил злоумышленника в кабину поезда и довез до следующей станции. Там уроженца Краснодарского края задержали правоохранители, которые позже передали телефон хозяйке.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Установлено, что преступником оказался неоднократно ранее судимый гражданин.