Певица Валерия похвасталась вокальным талантом двухлетней внучки

Народная артистка России Валерия похвасталась вокальными способностями двухлетней внучки Селин. Девочка исполнила песню знаменитой бабушки «Самолет».
Валерия опубликовала трогательное видео в социальных сетях. Малышка с белоснежными волосами ходит по своей комнате и поет песню, в которой можно узнать слова композиции «Самолет».
«Вот так уже и песни начинаем петь», — написала Валерия под постом.
Поклонники пришли в восторг от вокального и актерского таланта девочки. Многие стали пророчить ей звездное будущее, как у знаменитой бабушки, а некоторые и вовсе заметили внешнее сходство между Валерией и маленькой Селин.
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