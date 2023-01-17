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Певица Валерия похвасталась вокальным талантом двухлетней внучки

Общество
Певица Валерия похвасталась вокальным талантом двухлетней внучки

Народная артистка России Валерия похвасталась вокальными способностями двухлетней внучки Селин. Девочка исполнила песню знаменитой бабушки «Самолет».

Валерия опубликовала трогательное видео в социальных сетях. Малышка с белоснежными волосами ходит по своей комнате и поет песню, в которой можно узнать слова композиции «Самолет».

«Вот так уже и песни начинаем петь», — написала Валерия под постом.
Певица Валерия похвасталась вокальным талантом двухлетней внучки

Поклонники пришли в восторг от вокального и актерского таланта девочки. Многие стали пророчить ей звездное будущее, как у знаменитой бабушки, а некоторые и вовсе заметили внешнее сходство между Валерией и маленькой Селин.

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валерия певица внучка
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