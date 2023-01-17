Отдыхающая на Мальдивах Волочкова показала фанатам платье к дорогому кольцу

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на Мальдивах. Звезда регулярно показывает подписчикам в соцсетях кадры с отдыха и роскошные украшения.
Новогодние праздники танцовщица предпочла встречать в теплой стране, загорая на мальдивских пляжах. При этом Волочкова не забывает и о своих поклонниках. Ежедневно в социальных сетях артистка публикует кадры с отдыха. Очередной пост балерина решила посвятить предмету одежды.
На опубликованном видеоролике Волочкова прошлась в платье лазурного цвета. Как оказалось, наряд артистке подарили поклонники как дополнение к дорогому кольцу с камнем турмалином Параиба стоимостью в 60 миллионов рублей.
Напомним, ранее фанаты балерины заметили, что танцовщица отправилась на Мальдивы без жениха, с которым планирует свадьбу после своего дня рождения 20 января.