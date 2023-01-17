Отдыхающая на Мальдивах Волочкова показала фанатам платье к дорогому кольцу

Новогодние праздники танцовщица предпочла встречать в теплой стране, загорая на мальдивских пляжах. При этом Волочкова не забывает и о своих поклонниках. Ежедневно в социальных сетях артистка публикует кадры с отдыха. Очередной пост балерина решила посвятить предмету одежды.