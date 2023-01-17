Дзюба готов пойти на понижение заработной платы ради контракта с «Торпедо»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба готов понизить свои финансовые аппетиты ради контракта с «Торпедо». Форвард может подписать соглашение с «автозаводцами» в ближайшее время.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что «Торпедо» — единственный реальный претендент на Дзюбу. Данную информацию подтверждает портал «Чемпионат».
«Сейчас "Торпедо" — единственный вариант, который есть у Дзюбы, поэтому Артём готов подвинуться в финансовом аспекте», — уточнил источник.
Напомним, текущий сезон Дзюба начинал в турецкой «Адана Демирспор». Форвард провел лишь четыре матча в Суперлиге, в которых записал на свой счет один гол. Турцию 34-летний форвард покинул на правах свободного агента.