В Елизаветинской больнице Петербурга опровергли информацию об избиении пациентки

После нескольких судорог петербурженку осмотрели, после этого оказали ей помощь, а после этого отпустили домой, говорится в сообщении. Представители больницы сообщили, что физическую силу медики не применяли, все происходящее можно увидеть на записях с камер видеонаблюдения.