В Елизаветинской больнице Петербурга опровергли информацию об избиении пациентки

Администрация Елизаветинской больницы в Петербурге опровергла информацию о насилии в отношении женщины, передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
В сообщении говорится, что женщина была доставлена в медучреждение в состоянии абстинентного синдрома, о чем свидетельствует содержащийся в крови этанол.
После нескольких судорог петербурженку осмотрели, после этого оказали ей помощь, а после этого отпустили домой, говорится в сообщении. Представители больницы сообщили, что физическую силу медики не применяли, все происходящее можно увидеть на записях с камер видеонаблюдения.