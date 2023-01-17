«Однобокий подход»: политолог Шаповалов об отрицании Дудой «Русского мира»

Это чрезвычайно однобокий подход, поскольку Речь Посполитая была разделена не только между Россией, но и Пруссией, Австрией. Так в интервью ФАН оценил слова польского президента Анджея Дуды историк, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Польша была разделена 123 года. Части Польши находились под царской властью, поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит “русский мир”, мы говорим однозначно “Нет!”. Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния», — заявил Дуда в интервью американскому телеканалу CNBC.
«Но именно в Российской империи поляки получили такие права, каких не было на собственно русских землях, — оппонирует президенту эксперт. — Одна конституция чего стоит, а кроме того польский политический и вообще образованный класс сразу же вошел в имперскую политическую элиту. Один из примеров граф Чарторыйский. В самом начале XIX века он был близок к императору Александру I, входил в его «негласный комитет» и даже занимал пост министра иностранных дел Российской империи. Так было и в советский период — Дзержинский, Рокоссовский».
Историк напомнил, что Берлин в Великую Отечественную войну брала не только Красная Армия, но и Войско Польское. Следовательно, ни о каком неравноправии и предвзятом отношении российской, а затем советской власти к Польше и полякам говорить не приходиться.
«У нас общая тысячелетняя история, в которой было всякое, в том числе и попытка Речи Посполитой подчинить себе Москву в XVII веке. Это обычная история соседских стран и народов, как, например, в случае с Францией и Германией», — резюмирует Владимир Шаповалов.
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