Опытная бортпроводница рассказала, как надежно закрыть номер отеля без ключа

Номера в отелях автоматически открываются при срабатывании пожарной тревоги, что может представлять опасность для постояльцев. Об этом на своем канале в TikTok рассказала бортпроводница. Она объяснила, как надежно закрыть номер.
Девушка отметила, что дверь в номере можно закрыть с помощью двух вешалок. Их необходимо повесить друг на друга, зацепив крючок верхней вешалки за верхнюю защелку, а планкой второй захватив ручку дверей. Таким образом, в случае срабатывания сигнализации никто не сможет проникнуть внутрь.
Пользователи TikTok неоднозначно отреагировали на подобные рекомендации. По мнению некоторых из них, у автора публикации паранойя по поводу личной безопасности. Другие комментаторы же отметили, что в случае пожарной тревоги сотрудники экстренных служб могут не успеть спасти человека, закрывшегося таким способом.