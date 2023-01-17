Опытная бортпроводница рассказала, как надежно закрыть номер отеля без ключа

Девушка отметила, что дверь в номере можно закрыть с помощью двух вешалок. Их необходимо повесить друг на друга, зацепив крючок верхней вешалки за верхнюю защелку, а планкой второй захватив ручку дверей. Таким образом, в случае срабатывания сигнализации никто не сможет проникнуть внутрь.