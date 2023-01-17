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Турчак заявил о важности создания условий для возвращения уехавших из страны россиян

Политика
Турчак заявил о важности создания условий для возвращения уехавших из страны россиян

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак счел ключевой целью создание условий для скорейшего возвращения покинувших территорию страны россиян.

Таким мнением политик поделился в ходе разговора с журналистами. Приезд россиян на родину крайне важен для улучшения экономической системы государства, добавил парламентарий.

«За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил», — подчеркнул Турчак.

Отъезд и поведение многих граждан из России после начала СВО продемонстрировал истинную сущность некоторых лиц. Об этом ранее сказала главред RT Маргарита Симоньян.
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