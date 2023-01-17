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Врач Овечкин предупредил Дроботенко об опасных последствиях самолечения бронхопневмонии

Общество
Врач Овечкин предупредил Дроботенко об опасных последствиях самолечения бронхопневмонии

Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, чем может быть опасна бронхопневмония у юмориста Сергея Дроботенко и могут ли у артиста возникнуть осложнения при неправильном самолечении.

По словам врача, несмотря на то, что данное заболевание легко вылечить в домашних условиях, при неправильном подборе лекарств у пациента могут начаться серьезные осложнения, пишет Пятый канал.

«Осложнения могут быть как и при любой пневмонии. Может быть распространение — увеличение зоны поражения, плеврит, возможен дыхательный сепсис», — предупредил он.

Ранее фигурист Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Спортсмен, по данным СМИ, пытался заниматься самолечением. Однако это не помогло. Теперь его поддерживает аппарат ЭКМО.
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