В Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная Крещенским купаниям

В агентстве «Интерфакс» провели пресс-конференцию с участием представителей духовенства, синоптиков, врачей, а также сотрудников МЧС и рассказали о правилах и рисках при Крещенском купании.
Заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Петербургу Виктор Колесов рассказал, что в городе к празднику организуют около 20 иорданей, однако если погода будет теплая, придется сократить их число. В местах купаний для обеспечения безопасности направят на дежурство около 300 спасателей, также привлекут 25 единиц техники.
Хирург отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Виталий Солощенко предупредил, кому следует быть осторожным в этот день: не рекомендуется окунаться в ледяную воду детям младше семи лет и пожилым людям старше 65 лет, если они не прошли соответствующую подготовку, а также людям с хроническими заболеваниями.
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» Богдан Полевой напомнил, что купание в проруби не имеет отношения к церковной жизни.
«Категорически неверным является представление о том, что в проруби смываются или прощаются все грехи. […] Для смывания, отпущения и прощения грехов у нас есть таинство покаяния, исповеди. Именно для этого мы приходим в храм», — подчеркнул отец Богдан.