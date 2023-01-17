В Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная Крещенским купаниям

Хирург отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Виталий Солощенко предупредил, кому следует быть осторожным в этот день: не рекомендуется окунаться в ледяную воду детям младше семи лет и пожилым людям старше 65 лет, если они не прошли соответствующую подготовку, а также людям с хроническими заболеваниями.