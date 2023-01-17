Экс-мэр Читы Сапожников сообщил, что его направили на спецзадание на передовой

Бывшего мэра города Чита Александра Сапожникова направили на спецзадание на передовой. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, который поддерживает с ним тесную связь.
Глава региона отметил, что ему удалось побеседовать с Сапожниковым по телефону 17 января. Их разговор длился десять минут, передает «Комсомольская правда». Экс-мэр доложил Осипову об обеспечении солдат обмундированием и военно-техническом оснащении армии.
«Он мне сказал, что сейчас формируется небольшое, но мобильное подразделение, которое в ближайшие дни отправится на специальное боевое задание», — поделился губернатор Забайкалья.
Стоит отметить, что Александр Сапожников отправился на Украину добровольцем. Сейчас он служит на передовой в звании старшего прапорщика.