Экс-мэр Читы Сапожников сообщил, что его направили на спецзадание на передовой

Глава региона отметил, что ему удалось побеседовать с Сапожниковым по телефону 17 января. Их разговор длился десять минут, передает «Комсомольская правда». Экс-мэр доложил Осипову об обеспечении солдат обмундированием и военно-техническом оснащении армии.