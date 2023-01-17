Курды и социалисты готовы выдвинуть общего кандидата в президенты Турции

В июне 2023 года в Турции запланированы всеобщие выборы. Однако в последние недели усилились разговоры о переносе даты голосования на более ранний срок. По данным местных СМИ, в марте Эрдоган может объявить о проведении плебисцита в апреле или мае. Данный «трюк» может понадобиться президенту, чтобы легитимировать свой третий президентский срок (в случае победы) и, возможно, стать кандидатом в 2028 году.