Курды и социалисты готовы выдвинуть общего кандидата в президенты Турции

Объединение левых и крайне левых сил «Альянс труда и свободы» в ближайшее время объявит своего кандидата в президенты Турции. Об этом сообщил канал Habertürk.
Как рассказал заместитель сопредседателей прокурдской «Партии демократии и народов» (ПДН) Тайип Темель, блок левых политических сил назовет своего кандидата в течение 10 ближайших дней.
При этом глава парламентской группы ПДН Мераль Бешташ озвучила более широкие временные рамки. По ее словам, решение о кандидате от «Альянса труда и свободы» будет согласовано и обнародовано в ближайшие недели. Депутат выразила уверенность, что названный претендент выйдет во второй тур и станет соперником действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
В состав образованного 25 августа «Альянса труда и свободы», помимо ПДН, входят «Рабочая партия Турции», «Партия труда», «Партия трудового действия», «Партия социальной свободы». Двумя днями ранее в Стамбуле состоялся первый митинг данного политического объединения, в котором, по оценкам, приняли участие 60 тысяч человек. Мероприятие прошло под слоганом «остановим войну, бедность и угнетение».
Запрет прокурдской партии
Прокурдская ПДН является крупнейшей партией «Альянса труда и свободы». Тем не менее сейчас фракция, традиционно побеждающая в юго-восточных провинциях Турции, столкнулась с угрозой закрытия. Прокуратура считает, что партия сотрудничает с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной в стране террористической организацией. В связи с этим ранее были заблокированы банковские счета ПДН.
Накануне ее сопредседатель Митхат Санджар обратился в Конституционный суд с требованием перенести разбирательства касательно закрытия партии на период после 18 июня — именно на этот день запланированы парламентские и президентские выборы в Турции. По его словам, это необходимо для соблюдения демократических принципов.
Находящийся в тюрьме за якобы связи с террористической группировкой известный курдский политик и экс-сопредседатель ПДН Селяхаттин Демирташ в беседе с агентством Reuters предположил, что за попытками закрыть партию стоят Реджеп Тайип Эрдоган и его союзник по коалиции Девлет Бахчели.
«Их цель — победить на выборах, создав вакуум и хаос в оппозиции и ослабив ПДН перед выборами», — отметил Демирташ в письменном комментарии СМИ.
Он также призвал оппозиционные силы страны консолидировать усилия с ПДН, чтобы победить на президентских и парламентских выборах. По словам политика, многие избиратели потеряли доверие к Эрдогану. При этом Демирташ высказал предположение, что Верховный суд не решится закрыть прокурдскую партию, поскольку не захочет вмешиваться в политику.
Политическая обстановка
«Альянс труда и свободы» станет уже третьим политическим блоком, который намерен выдвинуть своего кандидата в президенты. От правящего «Народного альянса», в который входят «Партия справедливости и развития» (ПСР) и «Партия националистического движения» (ПНД), за победу будет бороться Реджеп Тайип Эрдоган.
Что касается другого неформального оппозиционного блока под названием «Стол шести», то его представители до сих пор не определились со своим претендентом. Наиболее вероятным кандидатом представляется руководитель «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу. При этом более популярными политиками в народе являются мэры Стамбула и Анкары от РНП Экрем Имамоглу и Мансур Яваш.
В июне 2023 года в Турции запланированы всеобщие выборы. Однако в последние недели усилились разговоры о переносе даты голосования на более ранний срок. По данным местных СМИ, в марте Эрдоган может объявить о проведении плебисцита в апреле или мае. Данный «трюк» может понадобиться президенту, чтобы легитимировать свой третий президентский срок (в случае победы) и, возможно, стать кандидатом в 2028 году.