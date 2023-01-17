Евгений Пригожин опроверг свое участие в подготовке законопроекта о легализации ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на озвученное в Госдуме предложение о легализации ЧВК «Вагнер» в России. Предприниматель подчеркнул, что ни он, ни «музыканты» ничего не слышали о планах парламентариев.
Комментируя ситуацию для издания «Блокнот», бизнесмен полностью исключил свое участие в подготовке соответствующего законопроекта. Пригожин подчеркнул, что он вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» занят выполнением боевых задач.
«Отвечаю от своего имени и от имени всех бойцов ЧВК "Вагнер"... Мы не в курсе, мы воюем», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Напомним, идею узаконить деятельность ЧВК «Вагнер» озвучил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Свое предложение он обосновал значительными успехами «оркестра» в рамках спецоперации.