Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева песней о русском народе указала на нежелание российского государства начинать специальную военную операцию на украинской территории. Об этом она заявила на Давосском форуме.
Главная идея композиции «Хотят ли русские войны» — нежелание Москвы сражаться с другими государствами, сказала глава МВФ. Страна также не хотела вступать в вооруженное противостояние с киевским режимом, подчеркнула Георгиева.
Глава МВФ призвала к разрешению украинского кризиса путем проведения мирных переговоров. Она сочла такое развитие событий отличной новостью для экономической системы международной арены.
Прежде в Кремле неоднократно заявляли, что поставки вооружений и финансов украинскому правительству влекут за собой лишь затягивание и эскалацию конфликта.