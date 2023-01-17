Семейная комедия «Чебурашка» стала самым посещаем фильмом в российском прокате

Как сообщает газета «Культура», к 17 января было продано 13,607 млн билетов, что позволило фильму потеснить на пьедестале самых просматриваемых в России картин фантастическую ленту «Аватар», билеты на который в 2009 году разошлись тиражом 13,466 млн штук.