Юрия Гальцева в нацистской форме тепло встретили на Украине

Во время беседы с актером Вячеславом Манучаровым для его YouTube-канала Гальцев вспомнил, как в 2008 году он вместе с коллегой Юрием Стояновым ездил во Львов на съемки фильма «Гитлер капут!». Артисты переоделись в нацистскую форму и в перерыве решили поесть суши.