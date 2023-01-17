Юрия Гальцева в нацистской форме тепло встретили на Украине

Советский и российский актер Юрий Гальцев рассказал, как время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму. По словам артиста, местные жители обрадовались, поскольку приняли за своего.
Во время беседы с актером Вячеславом Манучаровым для его YouTube-канала Гальцев вспомнил, как в 2008 году он вместе с коллегой Юрием Стояновым ездил во Львов на съемки фильма «Гитлер капут!». Артисты переоделись в нацистскую форму и в перерыве решили поесть суши.
Стоянов предложил другу отправиться в центр города, но не снимать костюмов. Когда актеры подъехали к ресторану, они решили в шутку изобразить немецкую речь и были тепло встречены украинцами.
«Слава богу, наши пришли!» – процитировал артист пожилую женщину.
Ранее Гальцев тепло отозвался о сбежавшей из России певице Алле Пугачевой и восхитился тем, как звезда поддерживает своего супруга шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иностранным агентом).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами