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Юрия Гальцева в нацистской форме тепло встретили на Украине

Общество
Юрия Гальцева в нацистской форме тепло встретили на Украине

Советский и российский актер Юрий Гальцев рассказал, как время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму. По словам артиста, местные жители обрадовались, поскольку приняли за своего.

Во время беседы с актером Вячеславом Манучаровым для его YouTube-канала Гальцев вспомнил, как в 2008 году он вместе с коллегой Юрием Стояновым ездил во Львов на съемки фильма «Гитлер капут!». Артисты переоделись в нацистскую форму и в перерыве решили поесть суши.

Стоянов предложил другу отправиться в центр города, но не снимать костюмов. Когда актеры подъехали к ресторану, они решили в шутку изобразить немецкую речь и были тепло встречены украинцами.

«Слава богу, наши пришли!» – процитировал артист пожилую женщину.

Ранее Гальцев тепло отозвался о сбежавшей из России певице Алле Пугачевой и восхитился тем, как звезда поддерживает своего супруга шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иностранным агентом).

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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