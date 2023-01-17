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Трамвай и легковой автомобиль попали в ДТП в Петербурге по вине женщины-таксиста

Трамвай и легковой автомобиль попали в ДТП в Петербурге по вине женщины-таксиста

Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло сегодня 17 января 2023 года около 19 часов на проспекте Косыгина около остановки «Индустриальный проспект» на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Трамвай и автомобиль, управляемый женщиной — таксистом, при следовании в «карман» столкнулись. В результате у легковой машины оказалась разбита правая фара, а у трамвая на правом борту образовалась заметная вмятина.

Задержка трамвая составила менее получаса. Женщина-таксист свою вину признает и оправдывается тем, что за последние восемь лет это первая авария с ее участием. Заплатить ей, однако, придется не только за снятую краску с трамвая, но и за задержку в движении общественного транспорта: а это не менее сотни тысяч рублей, по мнению экспертов.
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