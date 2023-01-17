Захарова иронично прокомментировала задержание экоактивистки Тунберг в Германии

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали на акции протеста в Германии. Эту новость высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, властям Европейского союза необходимо ввести санкции в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание. Об этом она написала на своем канале в Telegram.
«Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?» — говорится в сообщении Захаровой.
Тунберг была задержана немецкой полицией 16 января. Экоактивистка принимала участие в акции протеста, участники которой требовали закрытия угольной шахты в деревне Люцерат.