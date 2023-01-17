Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова иронично прокомментировала задержание экоактивистки Тунберг в Германии

Общество
Захарова иронично прокомментировала задержание экоактивистки Тунберг в Германии

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали на акции протеста в Германии. Эту новость высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, властям Европейского союза необходимо ввести санкции в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание. Об этом она написала на своем канале в Telegram.

«Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?» — говорится в сообщении Захаровой.

Тунберг была задержана немецкой полицией 16 января. Экоактивистка принимала участие в акции протеста, участники которой требовали закрытия угольной шахты в деревне Люцерат.
мария захарова грета тунберг мид россии экоактивисты германия евросоюз санкции
Военкоры ФАН
Лучшие в аду