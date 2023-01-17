Жительница Воркуты перед Новым годом задушила бывшего сожителя проводом от обогревателя

Предновогоднее застолье закончилось уголовным делом для жительницы Воркуты и ее ранее судимого приятеля — они поссорились с бывшим возлюбленным женщины и задушили его проводом от обогревателя, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, компания начала распивать спиртное утром 30 декабря. Внезапно между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которого экс-сожителя гражданки задушили.
По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемые дали признательные показания. Расследование продолжается.