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Жительница Воркуты перед Новым годом задушила бывшего сожителя проводом от обогревателя

Происшествия
Жительница Воркуты перед Новым годом задушила бывшего сожителя проводом от обогревателя

Предновогоднее застолье закончилось уголовным делом для жительницы Воркуты и ее ранее судимого приятеля — они поссорились с бывшим возлюбленным женщины и задушили его проводом от обогревателя, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, компания начала распивать спиртное утром 30 декабря. Внезапно между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которого экс-сожителя гражданки задушили.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемые дали признательные показания. Расследование продолжается.
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