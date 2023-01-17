ЦБ выявил неправомерное списание ценных бумаг с российских счетов за границей

Центральный банк РФ обнаружил случаи неправомерного списания зарубежных акций со счета номинального держателя, отрытого российским депозитарием в иностранной организации, ведущей учет бумаг. Об этом ЦБ сообщил в письме участникам финрынка, передает РБК.
Как объяснил регулятор, происходит это из-за недружественных действий западных стран государств и организаций, связанных в том числе с введением антироссийских санкций.
С какого конкретно счета и какого депозитария оказались списаны бумаги, какая зарубежная компания это совершила и был ли нанесен ущерб владельцам этих бумаг, в письме Банка России не уточняется.
Президент РФ Владимир Путин утвердил указ, позволяющий российским компаниям до 31 декабря 2023 года не учитывать при принятии корпоративных решений голоса акционеров или директоров из недружественных государств, сообщает INFOX.