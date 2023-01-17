Экс-депутат Рады Кива указал на три области Украины, которые Зеленский «продал Варшаве»

Украинский президент Владимир Зеленский за два года до начала специальной военной операции «продал» три региона государства соседней стране — Польше. Неприятную для Киева правду раскрыл бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Такой информацией он поделился в своем Telegram-канале. Именно в 2020 году глава киевского режима продал Варшаве земли Украины западной стороны, заявил экс-парламентарий. К этим территориям относятся Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области, которые Варшава что есть силы стремится защитить от танков российской армии.
«Представьте, что думают поляки: мы вчера это купили, а сегодня туда русские танки приехали!» – написал Кива на своей странице в социальной сети.
Прежде Зеленский признался, что с нетерпением ждет официального визита главы Правительства Италии Джорджи Мелони в Киев. Ранее премьер-министр заявила о своем намерении прилететь на Украину в начале 2023 года.