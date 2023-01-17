Экс-депутат Рады Кива указал на три области Украины, которые Зеленский «продал Варшаве»

Такой информацией он поделился в своем Telegram-канале. Именно в 2020 году глава киевского режима продал Варшаве земли Украины западной стороны, заявил экс-парламентарий. К этим территориям относятся Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области, которые Варшава что есть силы стремится защитить от танков российской армии.